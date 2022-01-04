半個月內第二例 泰國郵包查獲夾帶香腸再檢出非洲豬瘟

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）農委會防檢局今天表示，台南郵局日前再度查獲來自泰國郵包中夾帶豬肉香腸，家衛所昨天檢出非洲豬瘟病毒核酸，與中國病毒株及前次查驗出的核酸相似度達100%。

農委會主委陳吉仲今天在臉書貼文指出，這是繼去年12月22日以來，第2次從來自泰國的郵包中查到非洲豬瘟陽性的豬肉製品。短時間內接連攔截到兩起案例，且兩案的豬肉製品來源自不同公司，對來自泰國，乃至整個中南半島的包裹都要提高警覺。

防檢局副局長徐榮彬接受記者電話訪問時說，來自泰國豬肉品共3次驗出非洲豬瘟病毒，第1次是旅客帶入，但因為沒有包裝，不能直接確認；之後兩次都有包裝，也檢驗確定。

徐榮彬表示，泰國對於上次驗出病毒時堅稱是使用走私豬肉，不是泰國生產的豬肉產品，所以迄今沒有通報世界動物衛生組織（OIE），而OIE採通報方式，沒有接獲通報就不會公告泰國為疫區。（編輯：張雅淨）1110104