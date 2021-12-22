2件來自泰國產品驗出非洲豬瘟 惟標示有疑慮

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）接近過年防疫更顯重要，農委會副主委黃金城今天表示，東南亞幾乎都是非洲豬瘟疫區，剩泰國未向OIE通報，但今年已2件來自泰國的產品驗出陽性，上次沒有標示，這次標示確認中。

農委會主委陳吉仲今晚臉書貼文表示，來自泰國的郵包查獲香腸，檢出非洲豬瘟陽性。黃金城接受中央社記者電話訪問時指出，東南亞國家幾乎都已是非洲豬瘟疫區，僅剩泰國還沒向世界動物衛生組織（OIE）通報，但不排除有可能存在疫情風險。

他並說，近日農委會家畜衛生試驗所驗出1件從泰國寄來的郵包中香腸有非洲豬瘟病毒呈陽性，產品包裝文也是寫泰文，但是有沒有標示泰國製造等內容，已循正式管道確認中，尚待結果出爐。

他也說，2、3個月前，就有旅客從泰國入境返國，攜帶豬肉產品，驗出非洲豬瘟病毒陽性，但是因為這個產品沒有文字標示，加上旅客從中國轉入泰國再入境，所以無法直接證實是泰國產品。

對於今年已經累計2件從泰國來的產品驗出非洲豬瘟病毒陽性，黃金城說，正式公布要循正式管道確認，但仍會謹慎注意東南亞國家疫情，也包含泰國有可能存在疫情的風險。（編輯：郭諭儒）1101222