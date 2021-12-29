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首頁 / 社會

越南籍女子涉走私賣染非洲豬瘟肉品 新北檢起訴

2021/12/29 20:43
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（中央社記者沈佩瑤新北29日電）在新北市經營雜貨店的越南籍阮氏女子涉以申報不實、併袋夾藏私運方式，自越南購入染非洲豬瘟的荷葉包肉等，轉賣他人。新北檢今天依違反動物傳染病防治條例等罪嫌，將她起訴。

新北地檢署偵辦非洲豬瘟病毒走私肉品案，另在今年10月5日依違動物傳染病防治條例等罪嫌，對另一起涉案越南籍被告鄧姓女子及其阮姓女兒提起公訴。

根據新北地檢署起訴書，去年6月及今年8月間，阮氏女子委託他人從越南購入含去骨豬肉產品的荷葉包肉、蝦餅等，再委託不知情的貨運承攬公司，以手提包等名義向財政部關務署台北關申報進口。

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因媒體報導國內出現含有非洲豬瘟病毒的豬肉產品流入市面，購買者察覺有異，將荷葉包肉、蝦餅交給警方處理，經送驗後確認含有非洲豬瘟病毒。

警方循線追查肉品來源，鎖定阮氏女子涉案，上門搜索並扣得1包荷葉包肉，送驗後也含有非洲豬瘟病毒；阮女在偵查時坦承犯行，檢方調查後依違反動物傳染病防治條例中的擅自輸入禁止輸入之應施檢疫物等罪嫌，將她起訴。（編輯：戴光育）1101229

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