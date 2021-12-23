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非洲豬瘟
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非洲豬瘟1/158

泰國郵包首度查到非洲豬瘟製品 台灣告知世界動物衛生組織泰方代表

2021/12/23 17:41（12/23 19:21 更新）
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台南成功郵局15日查獲來自泰國郵包中夾帶豬肉香腸，實驗室初篩檢測陽性後，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，22日確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。（防檢局提供）中央社記者楊淑閔傳真 110年12月23日
台南成功郵局15日查獲來自泰國郵包中夾帶豬肉香腸，實驗室初篩檢測陽性後，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，22日確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。（防檢局提供）中央社記者楊淑閔傳真 110年12月23日
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（中央社記者楊淑閔台北23日電）泰國未跟OIE通報有非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，昨天自泰國寄入境的郵包內豬肉香腸檢出病毒，今天確認產地是泰國，除通知泰國並退運，也已告知泰國OIE代表。

身為應變中心機關之一的農委會防檢局，今天發布以上資訊指出，台南成功郵局於12月15日查獲來自泰國的郵包中夾帶的豬肉香腸，經初篩實驗室於17日檢測陽性後，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，22日確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。這是台灣首次在來自泰國的郵包中查到非洲豬瘟陽性的豬肉製品。

防檢局並說，雖然泰國從未向世界動物衛生組織（OIE）通報非洲豬瘟案例，但由於中南半島與中國接壤，因此應變中心早在108年即進行風險分析，預估病毒可能入侵路徑，將包括泰國在內的所有東南亞國家都列入高風險國家，針對入境旅客行李、快遞及郵包進行百分百X光機查驗。

除這次驗出非洲豬瘟病毒陽性的郵包內產品印有泰文標示，並經確認為泰國製產品。農委會也說，其實2、3個月前，就有旅客從泰國入境返國，攜帶豬肉產品，驗出非洲豬瘟病毒陽性，但因產品上沒有文字標示，加上旅客從中國轉入泰國再入境，所以無法直接證實是泰國產品。

應變中心重申，目前非洲豬瘟疫情仍嚴峻，亞洲已有14國淪陷，包括中國、蒙古、越南、北韓、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼、印度、不丹，以及除泰國外全部的鄰國緬甸、寮國、柬埔寨、馬來西亞。

農曆春節將至，應變中心呼籲國人勿將違規豬肉製品以郵包等任何方式寄送至國內，如接獲郵遞寄送輸入之應施檢疫物時，應即送交輸出入動物檢疫機關銷燬，否則將依「動物傳染病防治條例」規定處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰緩。（編輯：陳政偉）1101223

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