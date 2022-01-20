堵非洲豬瘟 農委會擬對兩次寄違規包裹祭罰

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農委會主委陳吉仲20日說，防堵非洲豬瘟經郵包入境，最近已將來自中國、香港、澳門、越南、泰國的郵包列最高風險，每個郵包都會特地做加強檢查；並研議修辦法，對兩次寄違規包裹入境時祭罰則。中央社記者楊淑閔攝 111年1月20日

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）春節將近，農委會主委陳吉仲今天說，防堵非洲豬瘟經郵包入境，最近對來自中、港、澳、越、泰的包裹列最高風險，加強檢查；並研議修辦法，研議對兩次寄違規包裹入境時祭罰則。

非洲豬瘟中央災害應變中心在防堵非洲豬瘟病毒入侵的作為上，除持續呼籲旅客入境別攜帶違規豬肉製品，以免遭罰新台幣20萬元以上；近期重心已鎖定經快遞、郵寄入境的包裹，並強化宣導新住民及其家人，不要從家鄉郵寄包裹到台灣，因為亞洲多國都已淪陷。

陳吉仲今天出席「福虎豐收慶團圓 農漁產任君選」記者會後，接受聯訪時，做出以上表示。

媒體提問台灣民眾黨立委邱臣遠今天召開記者會，呼籲政府應加強新住民、跨境平台及養豬業者宣導。陳吉仲說明，為了防堵非洲豬瘟，跨部會執行從一開始就對新住民進行宣導，除多次視察台北郵件處理中心，也到台南郵件處理中心視察，希望各界肯定同仁的辛苦。

農委會今天也公布，陳吉仲明天上午將至高雄郵件處理中心視察。陳吉仲並說，最近已將來自中國、香港、澳門、越南、泰國的郵包列最高風險，每個郵包都會特地做加強檢查。

他還說，已加緊腳步研議修改相關辦法，以減少違反防疫規定的郵包從疫區寄到台灣，造成防疫破口，正在討論中的內容包括對寄件者的包裹採不退運、直接銷毀處理，然後再寄相關通知提醒寄件者，甚至如果第2次再寄違規包裹到台灣的話，考慮包裹入境的時候是否對收件者有相關罰則。

收件者方面，他說，研議要求填寫相關資料，包含知道或不知道會有此包裹郵寄到台灣，來源是家人、網路或商店訂購等，期望透過這樣的方式阻絕可能帶有病毒入侵台灣養豬產業的郵包、快遞進入國內；希望盡快在春節前對外發布。

陳吉仲12日視察台南郵件處理中心時表示，行政院院長蘇貞昌已要求研擬因應，該修法就修法。另，農委會補充說明，目前透過郵包、快遞阻絕違規豬肉製品入境的因應措施，主要是在罰則上，但因無法追查寄件人，處罰對象暫時鎖定在收件人。

而非洲豬瘟中央災害應變中心5日記者會公布，快遞、郵包查獲非法豬肉製品件數、重量都在增加，其中郵包查獲非法豬肉從109年的222件增至110年的529件、快遞從20件增至100件；重量方面，郵包從109年的230.3公斤增至110年547.2公斤，快遞從66.2公斤增至443.2公斤。（編輯：陳政偉）1110120