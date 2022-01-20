年關前防範非洲豬瘟 蘇貞昌指示嚴查郵包強化緝私

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（中央社記者游凱翔、賴于榛台北20日電）年關將近，為防範非洲豬瘟入侵，行政院長蘇貞昌今天在院會指示，農委會、海委會及內政部強化緝私，財政部、交通部嚴查郵包快遞，務必守好第一線、做到滴水不漏。

行政院上午舉行院會後記者會，發言人羅秉成轉述院長蘇貞昌在會中對防範非洲豬瘟的裁示。

蘇貞昌表示，過年將近，必須嚴加防範邊境走私、非洲豬瘟肉製品進口等措施，已請農委會、海委會及內政部強化緝私作業，同時也要求財政部、交通部針對郵包快遞詳加檢查，務必防守第一線、做到滴水不漏，不要讓不法、不肖之徒利用負擔最重的時刻，趁隙破壞國家安全、社會穩定。

蘇貞昌指出，要過好年就要全體一起努力做好相關作業，大家過去都做得很好，但他要特別再次叮嚀、拜託與要求，務必守住疫情、防範非洲豬瘟侵入。

另外，台灣民眾黨立委邱臣遠上午舉行記者會表示，根據統計，去年從郵包中查獲豬肉製品是前年1.8倍，今年初肉品檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性率也達16%。

邱臣遠呼籲政府加強非洲豬瘟宣導；另外，農委會家畜衛生試驗所網站的「我國超前部署準備情形」頁面，最新資訊仍停留在108年，令人懷疑政府機關是否還活在過去。

羅秉成對此表示，春節期間包裹量提升，蘇貞昌非常重視防範非洲豬瘟，近年周邊國家都淪陷了，只有日本、台灣守住；蘇貞昌10日也前往中華郵政台北郵件處理中心視察國際郵包檢查情形，也特別利用這個機會，宣導不要輸入不明來源的肉製品。

至於立委提到網站資訊更新問題，羅秉成指出，中央災害應變中心網站的「非洲豬瘟資訊專區」均有更新，其中統計資料中的採樣統計表，最新更新日期為1月18日。（編輯：郭無患）1110120