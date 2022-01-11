泰國證實有非洲豬瘟 即起攜其豬產品入境罰20萬

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）非洲豬瘟中央災害應變中心表示，泰國畜牧發展廳（DLD）今天宣布在境內採309個樣本，其中1屠宰場樣本檢測出非洲豬瘟陽性，將通報OIE；即日起攜帶泰國豬產品入境，罰20萬元起。

應變中心今天傍晚發布以上新聞資訊指出，泰國畜牧發展廳的採樣在泰國佛統府，檢出 非洲豬瘟 一般「豬瘟」與「非洲豬瘟」有何不同？ 豬瘟與非洲豬瘟都是由病毒引起的高度傳染性之惡性豬隻疫病，不同點在於，豬瘟是由RNA病毒的黃病毒科引起，而非洲豬瘟則是由DNA病毒的非洲豬瘟類病毒科所引起的疫病。

兩種疫病症狀非常相似，但相較一般豬瘟，解剖急性非洲豬瘟病豬時會發現豬隻脾臟腫2至3倍，腎臟則會出現如火雞蛋的點狀出血。

一般豬瘟可透過豬隻預防接種疫苗防治；台灣目前採用具良好免疫性冷凍乾燥兔化豬瘟疫苗。 資料來源：農委會防檢局 看更多 關閉 病毒後，並宣布發現地為疫區，將進行管制及撲殺等作業，後續會通報世界動物衛生組織（OIE）。

應變中心強調，雖然108年就將泰國在內東南亞國家列入高風險國家，對入境旅客行李、快遞及郵包進行百分百X光機查驗，迄今持續加強各項把關措施，但仍要呼籲民眾，泰國已宣布查出非洲豬瘟病毒，即日起從泰國攜帶豬肉產品入境，初犯罰新台幣20萬元，再犯重罰100萬元，外來人口若未能當場繳清罰款，拒絕入境直接遣返。

應變中心自去年9月22日，首次從旅客攜帶入境的月餅檢出非洲豬瘟，但因沒有包裝，難以確認是泰國產品。接著去年12月15日、12月27日，兩度從台南郵件處理中心查獲來自泰國郵包內豬肉香腸，檢出非洲豬瘟，且都有包裝說明。

不過發生去年12月15日的案例，通知泰國政府後，泰國說廠商使用的是境外豬肉、境內無疫情，仍未向OIE通報疫情。去年12月27日第2次檢出包裝產品有病毒後，泰國今天公布以上調查結果。

應變中心補充，目前非洲豬瘟的疫情在國際上仍相當嚴峻，至今亞洲已有中國（含香港、澳門）、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼、印度、馬來西亞、不丹及泰國等15國淪陷，歐洲地區的義大利及北馬其頓也在近日確診發生非洲豬瘟，疫情未見停歇。（編輯：陳政偉）1110111