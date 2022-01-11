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非洲豬瘟
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非洲豬瘟1/168

泰國官方通報首例非洲豬瘟 畜牧廳：清查感染源

2022/1/11 17:04（1/11 19:24 更新）
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泰國官方11日通報首例非洲豬瘟案例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
泰國官方11日通報首例非洲豬瘟案例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社台北11日電）泰國畜牧發展廳今天公告，該廳在鄰近曼谷的佛統府屠宰場內檢驗出非洲豬瘟（ASF）病毒陽性，該廳將把相關疫情通報世界動物衛生組織。這是泰國官方承認的首例非洲豬瘟案例。

泰國畜牧發展廳廳長索拉威（Sorawit Thanito）今天舉行非洲豬瘟應變小組會議，會後畜牧發展廳公告指出，該廳臨檢在鄰近曼谷的佛統府（Nakhon Pathum）屠宰場內，採樣309份樣本中檢測出1例樣本呈非洲豬瘟（ASF）病毒陽性，該廳將把相關疫情通報世界動物衛生組織（OIE）。

畜牧廳強調，目前政府已派遣專案小組赴該地清查感染源頭，以利儘快控制疫情；畜牧廳指出疫情僅在豬隻間傳染，請民眾勿慌張，仍可食用豬肉。

台灣的非洲豬瘟中央災害應變中心曾在去年12月檢出2件泰國寄來的郵包豬肉香腸有非洲豬瘟病毒，泰國當時稱無疫情，應變中心表示會特別防守，除世界動物衛生組織會向泰國確認，呼籲泰國徹底做了解。（編輯：黃自強）1110111

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