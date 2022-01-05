非洲豬瘟襲菲豬隻劇減 台商斥數億建現代化豬場

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（中央社記者陳妍君巴丹省5日專電）2019年菲律賓爆發非洲豬瘟，豬隻數量劇減。中華民國僑務諮詢委員呂秀男看好養豬業前景，預計斥資27億披索（約新台幣14.6億元）在菲國建現代化養豬場，助平抑豬價。

呂秀男現年78歲，畢業於中興大學畜牧系，1972年赴菲在華僑開設的大型肉豬場工作，後來從事飼料業，旅居菲律賓至今將近50年。

他告訴中央社記者，菲律賓爆發非洲豬瘟後，「以前養豬的人就沒有那個勇氣再養豬了。有些人想復養，但是沒有辦法，進了沒多久豬又死掉，因為非洲豬瘟病毒太強了」。

菲國統計署數據顯示，菲律賓自2019年8月爆發非洲豬瘟以來，豬隻從2019年10月的1301萬頭劇減到去年10月的987萬頭，減少24.14%。目前，72.1%豬隻來自農家「後院養豬戶」，不到3成來自商業養豬場。

另外，非洲豬瘟爆發前，鄰近馬尼拉都會區的中呂宋和呂宋島南部甲拉巴松區（Calabarzon）豬隻數量分別有221萬和157萬頭，在菲律賓各地名列前茅。受疫情衝擊，豬隻遭大量撲殺，菲國中部的西維薩亞斯區（Western Visayas）如今躍居為全國豬隻最多的地區。

疫情稍獲控制下，馬尼拉當局預計透過銀行貸款428億披索給小型養豬戶和商業養豬場，鼓勵農民復養肉豬。

不過，早前宣布非洲豬瘟清零的地區，包括呂宋島西南部的八打雁省（Batangas）和西北部的伊羅科斯地區（Ilocos） ，還有菲國南部的北蘭佬省（Lanao del Norte），去年下半年都傳出零星甚至上百頭豬隻染疫死亡的消息。

呂秀男的養豬場位於馬尼拉西方的巴丹省（Bataan）。他表示，由於大量豬隻死亡，菲律賓豬肉價格比疫情前貴一倍以上，種豬場也收掉很多，於是他決定投入養豬業。

呂秀男說：「養豬是我的志業，是我最後應該要做的。」為了在養豬業做到最好，他引進丹麥技術和種豬，希望藉由進口產仔數高、生長快、飼料換肉率高的種豬，平抑豬價並幫助菲國豬隻品種改良。

他表示：「丹麥他們會派人來這裡幫忙，一頭母豬一年可以生產30頭肉豬。我們廠房投資會比傳統豬舍高一倍，但是我們的產量也是高了一倍。」

呂秀男說，非洲豬瘟在菲律賓傳播原因之一是養豬場衛生條件有待改善。為此，未來進口種豬後，工作人員進入養豬場前須先隔離4到5天，並要先洗澡、換上乾淨衣物才能進入，而且每次進去，須待上兩個月才能返家。

另外，他表示，為避免豬隻排泄物污染，「污水處理我們是花了1億7000萬披索來做，我們不惜成本。我們不能說，為了我們養豬賺錢，用污染來賺錢，不可以的」。

堅持品質下，呂秀男說，他已投資7.5億披索，未來將建成4個種豬場和4個肉豬場，還有道路、圍籬、宿舍、沼氣發電等設施，總投資金額預計達27億披索。

駐菲代表徐佩勇說，菲律賓正全力推動農業轉型，呂秀男引進丹麥技術從事養豬業，完全符合菲國農業轉型政策。

他表示，菲律賓爆發非洲豬瘟後，大量豬隻遭撲殺。這個養豬場實現了智慧農業和循環經濟，又能提供菲國消費者優質豬肉，在菲律賓人口持續成長的當下，前景非常看好。（編輯：周永捷）1110105

2019年菲律賓爆發非洲豬瘟後，豬隻數量劇減，中華民國僑務諮詢委員呂秀男看好養豬業前景，預計斥資27億披索在菲國巴丹省建現代化養豬場，助平抑豬價。攝於2021年11月26日。中央社記者陳妍君巴丹省攝 111年1月5日

受非洲豬瘟衝擊，菲律賓大量豬隻遭撲殺，豬肉價格飆漲，豬肉攤甚至一度面臨無豬肉可賣的窘境。攝於2021年2月10日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年1月5日