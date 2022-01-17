勞動部調查：事業移工110年均薪約3萬 增約2000元

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（中央社記者張雄風台北17日電）勞動部調查，事業面移工去年總薪資平均為新台幣3萬541元，較109年增加1958元；工時平均為204.1小時，年增9.4小時；薪資增加主因來自於加班費。

勞動部今天公布「110年移工管理及運用調查統計結果」。勞動部去年7月至8月辦理「移工管理及運用調查」，計回收有效樣本8670份，含事業面（製造業及營建工程業）雇主4643份；家庭面雇主4027份。

根據調查，事業面（製造業及營建工程業移工），去年6月總薪資平均為3萬541元（其中經常性薪資2萬4603元，加班費5396元），較109年6月增加1958元，主要是加班費增加1429元所致。

工時方面，總工時平均為204.1小時，年增9.4小時，其中正常工時為167.7小時，加班工時為36.4小時，各年減0.2小時及年增9.6小時。

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就雇主部分，根據調查，製造業雇主申請「外加就業安定費附加移工數額」（附加移工）占40.7%；有申請者中，未足額引進占24.4%，主要原因為「疫情影響」占60%最高，「引進移工已符合人力需要」及「成本考量」分占23.2%及21.9%居次。

另外，雇主在管理及運用移工時有困擾者占34.3%，其困擾原因以「語言不通」最高，其次為「衛生習慣不佳」、「溝通困難（如配合度不高等）」，「工作態度或紀律不佳」占32.6%居第3。（編輯：管中維）1110117