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新冠病毒暴露空氣5分鐘失大部分感染力 英專家：戴口罩非常有效
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重新開放菲律賓移工有譜 勞動部：文件齊就報指揮中心

2022/1/12 21:46（1/12 22:03 更新）
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勞動部12日表示，已與菲律賓就移工引進等相關防疫作為進行討論，待相關文件備齊，就會報指揮中心核定。圖為在台的外籍看護與雇主在公園散步聊天。（中央社檔案照片）
勞動部12日表示，已與菲律賓就移工引進等相關防疫作為進行討論，待相關文件備齊，就會報指揮中心核定。圖為在台的外籍看護與雇主在公園散步聊天。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜、陳婕翎台北12日電）繼印尼、泰國移工重新開放引進後，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良今天表示，已與菲律賓就移工引進等相關防疫作為進行討論，待菲律賓海外就業署相關文件備齊，就會報指揮中心核定。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，待勞動部以國內現有集中檢疫所量能進行評估，提出未來可能入境菲律賓移工人數與期程後，指揮中心也會盡快審核，加快引進菲律賓移工時程。

因COVID-19疫情爆發，中央流行疫情指揮中心先在前年12月4日暫緩印尼移工入境，後又因應國內及國際疫情升溫，除已持有居留證或經專案許可者外，去年5月19日暫緩所有移工入境。

不過印尼移工已於去年11月11日重新開放，泰國移工也於12月30日開放，菲律賓和越南移工何時開放則還在協商中。

菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）今天發布新聞稿指出，主席費南德（Wilfredo B. Fernandez）週二拜會勞動部長許銘春並舉行高層會議，就開放菲律賓移工進行討論，台灣後續將儘速開放菲律賓移工來台。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良告訴中央社記者，菲律賓有在會議上表達盼能儘速開放，「希望在這一、兩週」，台菲雙方之前也已就移工引進等相關防疫措施進行討論。

蔡孟良說，待菲律賓海外就業署將相關文件備齊，並提供給發展署之後，發展署會儘速報指揮中心核定。（編輯：吳協昌）1110112

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