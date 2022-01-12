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新冠病毒暴露空氣5分鐘失大部分感染力 英專家：戴口罩非常有效
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菲駐台代表11日會許銘春 盼儘速開放菲移工入境

2022/1/12 21:50（1/12 22:03 更新）
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（中央社記者王慶剛台北12日電）菲律賓駐台代表處（MECO）代表費南德昨天與勞動部長許銘春會面，協商移工入境事宜，費南德除爭取台灣向境外的菲律賓移工重新開放邊界，並要求台灣允許因疫情而滯留在菲律賓的移工可返回台灣。

去年由於本土疫情爆發，台灣自2021年5月起暫緩移工入台，直到去年11月起，才陸續開放印尼和泰國移工來台；勞動部目前正在和菲律賓、越南等國協商開放移工事宜。

菲律賓駐台代表處今天透過新聞稿表示，駐台代表費南德（Wilfredo B. Fernandez）11日與許銘春會面時，爭取台灣向境外的菲律賓移工重新開放邊界，要求台灣允許因疫情而滯留在菲律賓的移工可返回台灣。

費南德表示，許銘春在會面時提及，菲律賓是重要的國際夥伴，以及菲律賓人對台灣經濟發展的巨大貢獻。

費南德說，許銘春表示會繼續審查相關法規，以保障移工權利，也會推動移工人權與醫療保健等相關福利政策。

此外，費南德也建議許銘春，可考慮將家庭移工的工資，提高到與工廠工人一樣的水準。許銘春則表示，會與有關單位的官員討論此事。（編輯：張均懋）1110112

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