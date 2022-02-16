丹麥繼告別口罩政策 也打算不打疫苗了

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（中央社哥本哈根15日綜合外電報導）丹麥宣布，決定在未來幾週內、「不晚於春季」即結束「整個疫苗接種計畫」。丹麥已在1日告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。

丹麥發布新聞稿表示：「國家衛生委員會將在未來幾週嚴密監測疫情演變，我們希望在2月底前宣布結束疫苗接種計畫的日期。」

政府在新聞稿中指出，丹麥的高疫苗接種率凸顯人口中「非常高的保護性免疫力」。

法國晚報（France Soir）引用丹麥最高傳染病防治機構「國家血清研究所」（Statens Serum Institut, SSI）的數據解釋，截至11日為止，580萬丹麥人中有80.9%接種疫苗，61.4%施打追加劑。

衛生部表示，這個數據和法國相當，法國79%的人口接種疫苗，55%施打第三劑。

新聞稿中說：「我們從經驗中知道，隨著季節變化，染疫人數會減少。」丹麥首席醫療官索博格（Bolette Søborg）表示：「隨著疫情消退和季節改變，提供第四劑是沒有意義的。」

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然而，政府警告，這個決定還沒有最後確定。索博格說：「當然，我們將密切關注疫情，如果和我們的預期相反，也就是第四波春季疫情或新的變種病毒影響我們的國家，會準備重新考慮這個決定。」

丹麥衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）表示，從2月1日起，丹麥已經選擇「將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）從威脅性疾病的分類中移除」，取消所有的健康限制。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110216