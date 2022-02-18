多明尼加解除所有防疫限制 口罩、疫苗證明全免了

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（中央社多明尼加首都聖多明哥17日綜合外電報導）多明尼加共和國雖未達到讓7成成人接種疫苗的政府目標，仍於今天解除所有COVID-19公衛限制措施，包括佩戴口罩、進入公共場所須檢查是否打過疫苗等規定。

路透社報導，多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）昨晚在社群媒體和電視上公布上述決定。

他說：「是時候恢復我們全部的自由和生活方式了。」

位於加勒比海的多明尼加去年7月開始鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施，結束2020年3月起實施的宵禁。

在做出最新公告前，政府要求在公共場所須佩戴口罩；搭乘大眾運輸工具、進入當地商家工作或購物時，須證明打過疫苗。

衛生部長李維拉（Daniel Rivera）今天告訴記者，取消限制措施的理由是確診和死亡率「持續下降」。

根據多明尼加衛生部數據，官方統計共逾4300人死於COVID-19，雖然國內32省只有8個達成接種目標，過去4週新增確診仍下降約10%。

阿比納德宣布相關命令後，公衛人員工會領袖卡巴（Senen Caba）立即表達擔憂，認為這項決定會使還沒打疫苗的人打消接種念頭。（譯者：楊昭彥）1110218