德國將分階段解除防疫限制 未接種疫苗者出示陰性證明可進餐廳

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德國總理16日表示，Omicron高峰期已過，將開始解除防疫限制。圖為德國街頭2G規定的告示，2G規定僅限接種過疫苗者或染疫康復者入內。（美聯社）

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（中央社法蘭克福16日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天在與地方領導人會談後表示，國內感染率持續下降，顯示COVID-19變異株Omicron感染高峰期已過，德國將開始解除大多數的防疫限制。

這項三階段計畫將使德國在3月20日迎來媒體所稱的「自由日」，其中包括允許未接種疫苗者進入商店購物和到餐廳用餐。

蕭茲（Olaf Scholz）對記者說：「經過兩年後，一切將再次變得更好，這是我們應得到的。目前看起來，這樣的情況似乎正在發生。」

但他敦促人民保持謹慎，還說他們必須繼續戴口罩。蕭茲說：「疫情還沒結束」。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發、顛覆人們日常生活，如今已過了兩年，而德國是最新一個試圖重回正軌的歐洲國家。

在第一階段，德國將立即取消對接種過疫苗或染疫康復者設下的私人聚會上限10人規定。有關未接種疫苗者只能與自家成員以及最多兩個非家庭成員見面的規定，將再維持一個月。

非必要性的商家將再次向所有人開放，毋須檢查顧客是否接種過疫苗。民眾仍須戴口罩，建議使用FFP2高防護口罩。

第二階段則由3月4日開始，餐廳和飯店獲允接待未接種疫苗的顧客，但他們必須出示近期篩檢陰性證明，落實只允許接種過疫苗者、染疫康復者或病毒檢測呈陰性人員進入的3G規定。

夜店也將重新開放，但不允許未接種疫苗者進入，接種過疫苗者和染疫康復者都須接種追加劑或出示篩檢陰性證明，也就是所謂的2G+規定。

在2G+規定下，獲允參加包括體育比賽在內等大型活動的人數將增加。

到了最後階段，其餘針對社會、文化和經濟生活的深度限制將在3月20日前逐步取消，包括撤除要求員工儘可能居家工作的政策。

在那之後，歐洲最大經濟體德國將仰賴「基本保護措施」抗疫，蕭茲和地方領導人同意，「尤其是在室內公共場所及搭乘大眾交通工具必須佩戴醫療口罩」，並維持社交距離。

法新社報導，瑞士和奧地利今天也加入歐洲多國的行列，幾乎撤銷所有防疫限制，儘管病毒仍持續在各地蔓延。

瑞士政府表示，已到了讓人民生活「迅速正常化」的恰當時機。

從明天開始，瑞士防疫規定僅剩檢測呈陽性者自我隔離5天，以及在大眾交通工具和醫療機構戴口罩。不過，這些規定最遲將在3月底到期。

瑞士政府在聲明中說：「聯邦委員會決定取消為遏止新型冠狀病毒大流行而採取的大部分措施。進入商店、餐廳、文化場所和其他公共場合和活動將不再需要戴口罩和出示疫苗接種證明。在工作場所戴口罩的要求和居家工作的建議也將劃下句點。」

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）表示，政府將從3月5日起解除大多數防疫限制。

他補充說，只有進入必要性的商家和搭乘大眾運輸工具時仍須戴口罩，進入醫院和其他弱勢群體所在之處則有所限制。

內哈默警告說，疫情尚未結束，「新型冠狀病毒仍是我們生活的一部分」，疫苗接種「依然重要」。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110217



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