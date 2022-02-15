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德國衛生部長：Omicron疫情減緩 防疫限制可鬆綁

2022/2/15 22:01（2/15 22:21 更新）
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德國衛生部長勞德巴赫15日表示，Omicron感染潮已過高峰，可開始鬆綁防疫限制。圖為柏林民眾戴口罩。（美聯社）
德國衛生部長勞德巴赫15日表示，Omicron感染潮已過高峰，可開始鬆綁防疫限制。圖為柏林民眾戴口罩。（美聯社）
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（中央社柏林15日綜合外電報導）德國衛生部長勞德巴赫今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron疫情正在減緩，德國可以開始鬆綁防疫限制。

路透社報導，勞德巴赫（Karl Lauterbach）告訴德國「畫報」（Bild）「Omicron感染潮已過高峰」，並稱他支持「適度鬆綁」防疫限制。

德國今天通報新增15萬9217起確診病例，比上週同日減少6%。今天的7天發病率為每10萬人1437人染疫，少於昨天的1460人。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與各邦首長定於明天開會，針對放寬防疫限制進行討論，包括不再要求前往非民生必須品商店購物者出示疫苗接種證明或陰性檢測結果。

德國部分地區已開始解除防疫限制，巴伐利亞邦（Bavaria）將增加允許參與文化及體育活動的人數，並將准許未接種疫苗的民眾重返餐廳用餐，只要他們檢測呈陰性。

不過，在室內及搭乘大眾運輸工具時必須佩戴口罩的規定仍將繼續實施。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1110215

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