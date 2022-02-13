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疫情12/300

新增確診和死亡下降 英國義大利疫情持續趨緩和

2022/2/13 07:06（2/13 08:03 更新）
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英國今年年初爆發Omicron疫情後，新增確診及死亡病例持續下降。（中央社檔案照片）
英國今年年初爆發Omicron疫情後，新增確診及死亡病例持續下降。（中央社檔案照片）
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（中央社倫敦/羅馬12日綜合外電報導）英國今天通報境內新增4萬6025人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），另新增167人於確診28天內病故。繼在今年年初爆發一波Omicron變異株肆虐疫情後，英國境內新增確診及染疫不治病例持續下降。

路透社報導，過去7天新增確診病例，較前一週減少30.1%；染疫病故則較前一週下滑26.2%。

義大利衛生部表示，境內今天通報新增6萬2231人確診感染COVID-19，較前一天的6萬7152人染疫減少，此外新增COVID-19相關死亡269例，也較前一天的334死減少。

自2020年2月爆發疫情以來，義大利境內累計15萬824人染疫不治，排名歐洲第2高，僅次於英國，全球則排名第8高。截至目前境內累計通報確診1210萬例。

染疫住院病患（不包括加護病房收治的重症患者）今天減至1萬6310人，前一天為1萬6824人。

加護病房收治的重症患者今天新增68人，前一天為新增100人，收治病患總數減至1223人，前一天則為1265人。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1110213

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