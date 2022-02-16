蘇州疫情外溢 確診者多為科技公司員工

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（中央社記者張淑伶上海16日電）蘇州15日新增的COVID-19確診者中，包含台資京隆科技、三星電子、寶時得科技等多家科技公司員工，當地疫情並已擴散到鄰近的無錫與南通市。

蘇州工業園區是這波疫情重災區，15日新增的18例確診者中，包含理想汽車科技公司、蘇州光世代機電設備、京隆科技、蘇州三星電子員工，還有8名確診者及1名無症狀感染者是寶時得科技公司員工。

根據官網，寶時得科技標榜集電動工具研發、製造、營銷於一體，全集團擁有美國、英國、義大利等10多家海外分公司，以及蘇州、張家港兩大製造基地，是中國規模最大的電動工具製造商和出口商之一。

蘇州三星電子在蘇州工業園區有家電廠和半導體封裝廠，出現確診病例的是家電廠，目前已經停運。

今天早上7時起，園區內所有人員已經展開第2次核酸檢測。

蘇州市台灣同胞投資企業協會（蘇州台協）今天傍晚向當地台企台商發布倡議書，要求台企深刻認識當前疫情防控形勢的嚴峻複雜，按照當局安排部署，全面落實疫情防控各項措施，「合理調整生產安排」。

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根據微信公眾號「蘇州發布」，截至16日下午3時，蘇州本輪疫情累計確診病例35例，無症狀感染者7例，都是在重點管控人群中發現。

另據無錫和南通兩地公布的數據，無錫15日新增2名無症狀感染者，為蘇州一感染者的密切接觸人員及其女兒；南通15日新增一名確診男子，曾於2月8日從蘇州自駕返回南通。至此，蘇州疫情已擴散到江蘇省內的無錫、南通兩地，省會南京也將加強防疫。（編輯：邱國強）1110216