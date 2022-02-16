土耳其公衛專家：估3月中感染減少 5月放寬防疫

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（中央社記者何宏儒安卡拉16日專電）土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）引述公衛專家報導，境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日病例數預料將自3月中旬開始減少，防疫措施可能於5月間放寬。

土耳其COVID-19單日病例10日起減至10萬例以下，13、14日降至7萬多例，但是15日再度跳增達9萬4730起病例，當天通報309起死亡病例為去年5月7日以來首度出現單日逾300例病故。

自由日報引述未具名公衛專家報導，評估未來數月城鄉移動情況不會像去年夏季那麼顯著，預料3月下半月起全國病例數將會開始減少，今春疫情壓力可望減緩，防疫措施將視疫情趨勢，可能於5月放寬。

專家指出，土耳其COVID-19檢測陽性率上週自24%降至約20%，但是單日病歿數接下來兩週預料仍將維持高檔。

土耳其8460萬人口中，目前18歲以上公民兩劑、單劑疫苗接種率分別為84.83%、92.78%。報導指出，不曾接種疫苗的18歲以上公民仍有約430萬人，尚未施打追加劑的則有逾2000萬人。（編輯：陳惠珍）1110216