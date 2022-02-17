聚餐結束25人續攤赴KTV 房屋代銷職場群聚增10確診

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國內17日新增14例本土個案，10人為房屋代銷職場群聚衍生疫情，其中8人曾共餐、赴KTV唱歌。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北17日電）國內今天新增14例本土個案，10人為房屋代銷職場群聚衍生疫情，其中8人曾共餐、赴KTV唱歌，其餘4人分別與高雄紅茶牛奶店案、桃機航警案及高雄砂石場群聚有關。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中公布，國內新增68例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為14例本土個案及54例境外移入（30例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。今天新增本土個案為5例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。

今天新增個案最大宗來自房屋代銷職場群聚衍生疫情，日前公布的新北市新店設計師染疫，病毒基因定序結果顯示與桃機群聚案相同，經衛生單位匡列採檢，發現設計師室友、同餐廳同時段用餐的房屋代銷公司員工及職場同事也被發現染疫。

房屋代銷職場群聚衍生疫情新增的10名個案，其中2人為房屋代銷人員（案19859）的父母，個案Ct值為32.8跟31.7。陳時中說，值得注意的是，案19859一採的Ct值34.5，二採Ct值增高37.7，研判這一家人可能是此群聚的可能源頭，後續才造成新店設計師染疫。

陳時中表示，其餘確診的8人曾和房屋代銷人員（案19816）在2月13日曾參與協會聚會，與多達80人以上在某餐廳吃飯，聚餐結束後，其中25人續攤赴KTV唱歌。這一起聚餐唱歌群聚目前累計9人染疫。

上述聚餐唱歌群聚染疫個案包括高雄人、台北人、新北人。陳時中表示，其中一名新北個案（案19926）是旅行社領隊，曾有台東足跡；案19931也是唱歌吃飯一員，在高雄港工作，但工作區域與原有疫情的高雄港碼頭不同。

今天新增其他4名個案都是匡列隔離對象，在隔離期間採檢陰轉陽，分別為高雄老江紅茶牛奶店染疫員工（案19733）的女友，曾與案19733一同採檢，當時結果為陰性，但近日出現症狀，安排採檢陽性確診；桃園國際機場航警（案19763）家住北投的女兒。

另外，陳時中說，高雄砂石場群聚案也有新增個案，砂石場員工（案19580、案19584）過年曾赴苗栗，造成阿姨（案19622）一家確診，案19622同住公婆，本就是匡列隔離對象，近期採檢後，也在今天確診名單之中。（編輯：陳政偉）1110217