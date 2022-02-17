更多編輯台推薦新聞：
曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用
國際

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界
國際

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄媒：烏克蘭政府軍砲擊烏東
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情2/300

京站威秀影城、明曜百貨有確診者足跡 17日停業清消

2022/2/17 11:46（2/17 11:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北京站威秀影城（圖）、明曜百貨有確診者足跡，17日停業清消。（圖取自威秀影城網頁vscinemas.com.tw）
台北京站威秀影城（圖）、明曜百貨有確診者足跡，17日停業清消。（圖取自威秀影城網頁vscinemas.com.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站17日電）台北京站威秀影城、明曜百貨有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，今天暫停營業並清消。

威秀影城上午在臉書貼出公告表示，台北京站威秀影城配合台北市政府防疫通知，即刻起全面關閉進行商場與影城消毒，影城將於明天上午10時恢復營業。

明曜百貨昨晚在臉書表示，配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，今天暫停營業，明天恢復正常營業，停業期間將進行完善清潔消毒措施，提供更安心的購物環境。

台北市昨天公布COVID-19個案19813、案19816的足跡，傳出有2人驗出陽性確診，另一名疫調不實桃機航警的女兒也確診。台北市衛生局表示，已掌握相關狀況疫調中，將於下午說明。（編輯：王靖怡）1110217

明曜百貨17日停業清消。（圖取自facebook.com/mystore.yourstyle）
明曜百貨17日停業清消。（圖取自facebook.com/mystore.yourstyle）
延伸閱讀
北市傳增3本土個案 衛生局：已掌握狀況疫調中北市公布3染疫房屋行銷足跡 含霞海城隍廟及大龍峒保安宮確診航警沒講曾到北投載女兒 疫調不實開罰6萬元不明傳播鏈10條 陳時中：高度關注航警及大林煉油廠疫情
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀