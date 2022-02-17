京站威秀影城、明曜百貨有確診者足跡 17日停業清消
2022/2/17 11:46（2/17 11:59 更新）
台北京站威秀影城（圖）、明曜百貨有確診者足跡，17日停業清消。（圖取自威秀影城網頁vscinemas.com.tw）
（中央社網站17日電）台北京站威秀影城、明曜百貨有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，今天暫停營業並清消。
威秀影城上午在臉書貼出公告表示，台北京站威秀影城配合台北市政府防疫通知，即刻起全面關閉進行商場與影城消毒，影城將於明天上午10時恢復營業。
明曜百貨昨晚在臉書表示，配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，今天暫停營業，明天恢復正常營業，停業期間將進行完善清潔消毒措施，提供更安心的購物環境。
台北市昨天公布COVID-19個案19813、案19816的足跡，傳出有2人驗出陽性確診，另一名疫調不實桃機航警的女兒也確診。台北市衛生局表示，已掌握相關狀況疫調中，將於下午說明。（編輯：王靖怡）1110217
明曜百貨17日停業清消。（圖取自facebook.com/mystore.yourstyle）
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