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確診航警沒講曾到北投載女兒 疫調不實開罰6萬元
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北市公布確診者足跡 含霞海城隍廟、大龍峒保安宮

2022/2/16 16:34（2/16 17:05 更新）
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台北市某房屋行銷公司3名員工確診COVID-19，衛生局16日公布個案足跡。（台北市政府提供）
台北市某房屋行銷公司3名員工確診COVID-19，衛生局16日公布個案足跡。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳昱婷台北16日電）台北市某房屋行銷公司3名員工確診COVID-19，衛生局今天公布個案足跡，包含台北霞海城隍廟、台灣省城隍廟、大龍峒保安宮，台新銀行及中國信託銀行石牌分行等。

中央流行疫情指揮中心今天公布，台北市某房屋行銷公司有員工（案19813）因與新北設計師（案19665）在9日於同餐廳同時段用餐染疫，案19813另2名同事（19816、19859）也篩檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

台北市衛生局專門委員歐佳齡在視訊記者會上表示，案19816為50多歲女性，居住在北投區，10日出現咳嗽、肌肉痠痛症狀，得知新北個案19813確診後，昨天前往PCR採檢陽性，與同職場另一名新北個案19859，目前共匡列56人居家隔離，另擴大採檢15人，全數在檢驗中。

歐佳齡指出，案19816的活動史較多，包含6日到法鼓山農禪寺，7日到台新國際商業銀行及中國信託商業銀行石牌分行，9日到新東王烘焙坊中華店、南門中繼市場，10日到台北霞海城隍廟，12日到滿粥穗台北大安店。

案19816還曾在13日到中山區滿穗台菜、錢櫃台北SOGO店，14日到蒔蘿香草蔬食餐廳北投店、太和工房台北博愛門市、台灣省城隍廟、小南門福州傻瓜乾麵延平總店，15日到大龍峒保安宮、大同區正一堂養生膳食坊。相關足跡皆已完成環境清消。

此外，歐佳齡表示，案19813曾在10日到大安區法國的秘密甜點外帶，以及到松山區佑家診所，已匡列35人居家隔離，另擴大採檢3人，都在檢驗中。

針對桃園市公布有一名確診桃園國際機場航警（案19763）的女兒在北投區某飯店工作，且案19763曾在13日到北投載女兒回住處，歐佳齡說，已接獲相關訊息，正在疫調中，還無法確認是否有足跡須公布。（編輯：李亨山）1110216

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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