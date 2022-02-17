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疫情15/300

北市傳增3本土個案 衛生局：已掌握狀況疫調中

2022/2/17 10:46（2/17 10:59 更新）
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傳出台北市有2人驗出陽性確診，另一名疫調不實桃機航警的女兒也確診。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
傳出台北市有2人驗出陽性確診，另一名疫調不實桃機航警的女兒也確診。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市昨天公布COVID-19個案19813、案19816的足跡，傳出有2人驗出陽性確診，另一名疫調不實桃機航警的女兒也確診。台北市衛生局表示，已掌握相關狀況疫調中，將於下午說明。

台北市衛生局昨天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案19813、案19816的足跡，包含台北霞海城隍廟、台灣省城隍廟、大龍峒保安宮、台新銀行及中國信託銀行石牌分行等；共匡列56人居家隔離，擴大採檢15人。今天傳出有2人驗出陽性確診。

案19813為台北市某房屋行銷公司員工，因與新北設計師（案19665）在9日於同餐廳同時段用餐染疫，與案19816、案19859為同事。

此外，桃園市昨天公布一名確診桃園國際機場航警（案19763）的女兒在台北市北投區某飯店工作，且案19763曾在13日到北投載女兒回住處，因疫調不實遭罰新台幣6萬元。據了解，案19763的女兒昨天採檢時已呈現陽性，於今天確診。

對於北市將新增3名本土個案，衛生局表示，已掌握相關狀況，並正在進行疫調作為中，將於下午3時30分的記者會統一說明。（編輯：張銘坤）1110217

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