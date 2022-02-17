北市增3確診足跡至各寺廟 發簡訊提醒接觸者

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市副市長黃珊珊表示，今天新增3名本土個案，且活動區域大、足跡多，去過的地點都在匡列處理中，因為過年期間大家都會去廟裡走走，將依據實聯制紀錄發簡訊通知民眾。

黃珊珊今天上午出席陽明山花季開幕式前接受媒體聯訪表示，台北市今天將新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中2人與案19816有關，他們的足跡、活動滿多的，包含許多餐廳跟寺廟，已經都在清消、處理。

黃珊珊指出，昨天已經跟廟方說，若工作人員有疑慮，都可以去7家醫院採檢，有需要的話，甚至可以派篩檢車去，且因為過年期間大家都會去廟裡走走，但待的時間不長，寺廟也不是密閉空間，所以不會像餐廳一樣匡列得那麼嚴謹，將依據實聯制紀錄發簡訊通知民眾自主健康管理，有狀況就快篩。

針對台東縣也傳出確診者足跡，黃珊珊說，這個是新北市三重區的個案，是案19816的接觸者，通報新北後才採檢發現確診，新北再疫調才發現去過台東。

案19816為昨天確診的50多歲女性，居住在北投區，與案19813、19859曾為同事，因參加某團體活動到各大廟宇參拜，足跡包含法鼓山農禪寺、台北霞海城隍廟、台灣省城隍廟、大龍峒保安宮等，衛生局已針對社團成員進行匡列及疫調。

媒體詢問，疫調不實遭罰的桃園機場航警（案19763），其女兒也確診，目前匡列狀況如何。黃珊珊指出，這名航警的女兒在北投區某飯店工作，的確會接觸到一些消費者，已有一一匡列，相關細節下午會完整報告，大家不用太恐慌。（編輯：張銘坤）1110217