台東有確診者足跡 桂田喜來登酒店停業清消

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一名與COVID-19確診個案接觸過的民眾16日上午搭機抵達台東，隨後搭計程車入住桂田喜來登酒店，並到天野餐廳用餐，經衛生局派防疫專車送至醫院進行PCR採檢後確診。縣府初步匡列8名接觸者列為居家隔離，酒店17日暫停營業，一早忙著消毒作業。中央社記者盧太城台東攝 111年2月17日

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東縣政府今天表示，一名確診者昨天上午搭機抵達台東，隨後搭計程車入住桂田喜來登酒店，並到天野餐廳用餐，縣府初步匡列8名接觸者列為居家隔離，酒店今天停業進行消毒。

台東昨天傍晚傳出有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，民眾在網路上四處打聽，今天凌晨台東縣政府發布新聞稿證實消息。

台東縣政府表示，台東縣衛生局昨天傍晚接獲一名民眾告知其列為外縣市確診個案（案19816）接觸者，經衛生局確認後立即安排防疫專車至醫院進行PCR採檢，檢測結果為陽性反應。

衛生局初步疫調，該確診者昨天從北部搭乘飛機約上午11時抵達台東，隨後搭計程車至桂田喜來登酒店，短暫停留後再搭計程車到天野餐廳用餐，由於頭暈不舒服，所以獨自吃飯，用餐完畢再搭乘計程車回酒店後，接獲北市衛生單位通知須居家隔離，即聯絡台東縣衛生局，衛生局立刻派防疫專車送該民眾至醫院進行PCR採檢後確診。

桂田喜來登酒店因有確診者足跡，17日停業清消。（圖取自facebook.com/SheratonTaitungHotel）

台東縣政府表示，已初步匡列8名接觸者並列為居家隔離，同時徹夜清查相關場所監視器畫面等確定足跡無虞。

另外，餐廳、酒店已進行內部清潔消毒，今天將先行停業。縣府相關防疫清潔消毒大隊將配合於周邊環境同步進行清潔消毒作業。有關個案相關案號等詳細資訊須待中央流行疫情指揮中心發布。

民航局台東航空站表示，台東航空站每小時清消一次，班機飛行結束後加強總清消；入境和出境出入口分流，保持單一出入口，清消工作人員上班也採分流措施。目前調查及通知該時段的相關工作人員健康狀況，目前衛生局暫時完成疫調及隔離措施。

台東縣政府表示，會嚴密監控，將隨疫調滾動調整持續匡列接觸者，同時呼籲民眾，面對變種病毒須提高警覺，但不需要恐慌，也提醒民眾如曾於相同時段出入相關場所，務必進行自我健康監測，若出現症狀，請儘速就醫。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀。（編輯：張雅淨）1110217