疫情足跡東移 台東桂田酒店約500人快篩

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有一名COVID-19確診個案疫調足跡16日傍晚進入台東桂田喜來登酒店和天野餐廳。台東縣衛生局徹夜完成清消；17日一早酒店外設置篩檢站，對員工、房客約500人進行快篩。中央社記者盧太城台東攝 111年2月17日

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）1名確診個案疫調足跡昨傍晚抵台東桂田喜來登酒店和天野餐廳。台東縣衛生局已徹夜完成清消；今早酒店外啟動設置篩檢站，對員工、房客約500人執行快篩作業。

對於確診者停留的桂田飯店開設專案篩檢在在上午9時啟動，台東縣衛生局長黃明恩親自到桂田酒店督導消毒和快篩作業。黃明恩接受媒體聯訪表示，確診者打過2劑疫苗，ct值22，無症狀，只有昨晚自覺頭重重的。包括餐廳、酒店的員工與房客約500多人快篩，採檢陰性者才能離開；如陽性者立即送醫進一步確認。

台東縣長饒慶鈴上午透過臉書貼文表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已從南部、北部往外擴散，台東縣衛生局昨天傍晚接獲通知，這名30多歲女性為台北確診個案（案19816）接觸者，衛生局立刻派防疫專車送醫PCR採檢後確診。

饒慶鈴說，這名女性為旅行社業務經理，僅監督行程，並非隨團領隊；足跡包括2月16日搭乘立榮8721班次中午11時抵台東，隨後搭乘計程車至桂田酒店，短暫停留後搭計程車到天野餐廳用餐。

依衛生局新聞稿，個案自覺頭暈不舒服、單獨用餐，飯後再搭乘計程車回桂田，已有警覺性；且縣衛生局接獲北市衛生局通知須居家隔離，傍晚由防疫專車送醫，檢測陽性確診後入院觀察治療。

衛生局疾病管制科徹開疫調，確診者在台東期間都有配戴口罩，僅中午用餐時短暫拿下來。縣府遵循中央流行疫情指揮中心規定、匡列15名密切接觸者居家隔離；另22名列入自主健康管理、438名為自我健康監測。

同時徹夜清查相關場所監視器畫面等確定足跡無虞；另住宿飯店及用餐餐廳昨完成成內部清潔消毒，今天也先行停業，由縣府環保局防疫清潔消毒大隊配合周邊環境同步進行清消作業。（編輯：孫承武）1110217

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者16日進入台東桂田喜來登酒店和天野餐廳，台東縣衛生局徹夜完成清消，17日上午對包括餐廳、酒店的員工與房客約500多人快篩，採檢陰性者才能離開。中央社記者盧太城台東攝 111年2月17日