苗栗竹南家族群聚再增2確診 公婆居家隔離期間陰轉陽

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）高雄砂石場傳播鏈造成苗栗縣竹南家族群聚6人染疫，今天再增2名成員確診，為指標個案19622的公婆在居隔中出現症狀，採檢陽性。包含竹南市場女攤商，苗栗此波已有9人確診。

苗栗縣政府今天發布新聞稿指出，竹南鎮本土確診家庭群聚事件，再新增家族中2人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為指標案19622的公公（案19880，男性88歲，Ct值19.6）及婆婆（案19879，女性86歲，Ct值16.7），因昨天出現流鼻水及頭暈等症狀，衛生局立刻通知消防局救護車至居家隔離地點接送至醫院採檢，檢驗結果為陽性，立即收治醫院專責病房。

縣府指出，案19880年事已高，有慢性病且行動不便，平時由其妻案19879負責照顧，極少外出，涉及縣內公共場所足跡已完成清消；2名個案疫調匡列接觸者4人於之前涉家庭群聚足跡採檢為陰性，為慎重起見，昨晚進行二次PCR仍為陰性，目前自主健康管理中。

縣府表示，竹南家族目前共8人確診，分別為指標個案19622及同住家人媳婦、兒子、2名孫女、公公、婆婆及非同住家人二姊；另外還有一名足跡相關的市場女攤商，使得苗栗縣自2月12日以來這波本土疫情已累計9人確診。

縣府強調，近日地方民眾在通訊軟體上流傳苗栗市南苗市場、職場多人確診等訊息，為不實消息，確診個案以縣府公告為準，切勿散播不實謠言，否則依傳染病防治法最高可處新台幣300萬元罰鍰，或3年以下有期徒刑、拘役。

有關竹南鎮大厝里活動中心社區PCR免費篩檢站，衛生局表示，經15日、16日採檢836人皆全數陰性；篩檢站原定今天下午截止，為服務上班、上課民眾，延長加開18日（週五）、19日（週六）下午4時至晚間8時2時段。（編輯：李錫璋）1110217