全台逾85萬人搶約第3劑 莫德納還剩26萬劑可約

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北17日電）指揮中心今天公布第23期疫苗預約狀況，截至下午1時，全台釋出的158.1萬名額已有85.5萬人完成預約，預約率54.06%，人氣最高的莫德納還有超過26萬劑可預約。

1922疫苗預約平台自昨天上午10時起開放預約第23期疫苗，提供第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打，這一期可預約廠牌共有4種，預約將於2月18日中午12時截止，並於2月21日至2月27日開放接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，全台共釋出158.1萬個疫苗名額，截至下午1時，已有85.5萬人完成預約，預約率約54.06%。

莊人祥說，莫德納疫苗共釋出77.2萬劑名額最多，共有50.9萬人完成預約、預約率66%，全國僅6縣市預約率超過95%，包括台中、高雄、宜蘭、南投、屏東、台東，其餘縣市都還有名額，想預約莫德納疫苗的民眾可盡快預約。

莊人祥指出，BNT疫苗共釋出66萬劑接種名額，其中已有31萬人完成預約、預約率47.02%，僅台東預約率超過90%，其餘縣市都還有名額。

莊人祥表示，高端疫苗12.5萬劑名額中已有2.9萬人完成預約、預約率23.86%；AZ疫苗2.3萬劑名額中已有4903人完成預約、預約率21.03%。

根據指揮中心最新統計，昨天全台共接種31萬953劑COVID-19疫苗，累計接種量達4487萬劑，第1劑疫苗涵蓋率82.47%、第2劑75.93%，第3劑33%、基礎加強劑0.77%。（編輯：張雅淨）1110217