染疫航警檢出新Omicron BA.2序列 無關桃機群聚
2022/2/18 15:20（2/18 15:42 更新）
根據指揮中心最新公布的病毒基因定序，桃機航警檢出全新Omicron亞型（BA.2），和桃機群聚、高雄港群聚都無關。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
（中央社記者張茗喧、江慧珺台北18日電）根據指揮中心最新公布的病毒基因定序，桃機航警檢出全新Omicron亞型（BA.2），和桃機群聚、高雄港群聚都無關；另外，桃園家庭群聚則檢出與日翊物流群聚相同。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，社區中有多條傳播鏈感染源待釐清。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，染疫的桃園機場航警病毒基因定序出爐，檢出全新的Omicron亞型BA.2序列，與桃機群聚不同，也無關高雄港群聚疫情。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前除了持續採檢相關接觸者，也會朝持續與境外移入個案進行比對。
另外，桃園感染源待釐清的家庭群聚今天也找到源頭，陳時中指出，這起家庭群聚最初是中國返台的爸爸（案19592）先確診，後來家中2名女兒也確診，經過病毒定序，與日翊物流個案（案19348）病毒基因序列相符，將併入日翊物流群聚，案19592也將從境外移入病例改列本土病例。
羅一鈞解釋，疫調發現，自中國入境的爸爸住在防疫旅館檢疫期間，隔壁房剛好住著日翊物流個案（案19348），定序出爐後已召回採檢，並未沒有新增新個案，截至目前累計有11件防疫旅館群聚感染。
羅一鈞說，由於今天新增一條桃機航警的Omicron傳播鏈，同時減少一條桃園家庭群聚傳播鏈，目前國內累計9條Omicron傳播鏈，正持續監測當中。（編輯：陳政偉）1110218
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