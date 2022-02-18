台南新增2例確診 分別和台北、高雄病例相關

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市今天新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例案19948、案19949，這2例分別和台北、高雄病例相關，其中1人是未滿10歲男學童，隔離期間由陰轉陽。

台南市長黃偉哲今天下午在COVID-19防疫記者會公布台南市新增案19948、案19949確診病例，案19948曾到台北和友人案19816在KTV唱歌，未戴口罩，曾接種2劑疫苗，無症狀；案19949肇因於高雄案19732來訪，和全家10人共處一室而被感染。

台南市政府衛生局長許以霖則公布足跡圖指出，案19948是台南市30多歲女子，2月13日在台北和案19816聚會，案19816於16日確診，案19948於17日採檢確診，共匡列71人。

案19948於13日搭乘高鐵從台北返回台南，14日自行騎車到北區北成路台南花卉、安南區安和路5段元大銀行安南分行、中州寮市場、北區育成路台南晴薇孕產仕女保養SPA中心、和緯路2段食為天臭臭鍋、安南區長和路2段7-11環安門市，15日自行騎車到安南區安和路5段元大銀行安南分行、東區懷恩街格那修手作蛋糕、安南區長和路2段7-11環安門市。

案19949是歸仁區未滿10歲的男學童，也是案19862的兒子，因和高雄案19732接觸而於14日被匡列在集中檢疫所隔離，一採是陰，17日出現發燒、流鼻水症狀，採檢陽性確診，匡列41人。（編輯：黃世雅）1110218