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疫情4/300

2/18本土增16例多與宗教協會相關 境外移入51例

2022/2/18 14:08（2/18 15:06 更新）
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國內18日新增16例COVID-19本土病例。圖為高雄市左營區新上國小14日安排老師在校門口替學生量測體溫。（中央社檔案照片）
國內18日新增16例COVID-19本土病例。圖為高雄市左營區新上國小14日安排老師在校門口替學生量測體溫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北18日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增16例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，其中15例與宗教協會群聚有關，另增51例境外移入病例，沒有死亡病例。

根據指揮中心公布的資料，16例本土病例當中有15例與宗教協會有關，分別為新北7例、台北5例、高雄2例、台南1例，這起群聚累計24例確診；另有1例與高雄煉油廠、紅茶牛奶店群聚有關，為台南一名小學生。（編輯：陳政偉）1110218

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增67例COVID-19確定病例，分別為16例本土個案及51例境外移入（16例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、9例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（9例）、加拿大及印度（各3例）、澳大利亞、菲律賓及香港（各2例）、韓國、日本、印尼、墨西哥、比利時、泰國、巴西、越南、義大利及尼泊爾（各1例）移入；另20例調查中。入境日介於今（2022）年1月23日至2月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,108,383例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,088,145例排除），其中19,864例確診，分別為4,441例境外移入，15,369例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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