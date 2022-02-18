宗教協會群聚累計24人染疫 陳時中：須高度注意

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宗教協會群聚18日再增15人確診，累計24人染疫。（指揮中心提供）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北18日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，宗教協會群聚再增15人確診，累計24人染疫，由於宗教協會成員遍及多縣市、職業都不同，必須高度注意，其餘傳播鏈都已在收斂中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，國內新增16例本土病例，其中15例與宗教協會群聚有關，1例與高雄煉油廠、紅茶牛奶店群聚有關。

這起宗教協會群聚是從新北新店設計師、北市房屋代銷公司的職場群聚一路衍生而來，根據指揮中心疫調，染疫房屋代銷公司人員曾於2月13日參與宗教協會聚餐及歡唱，同場合一度多達80人，使得這起群聚疫情快速擴大。

陳時中表示，今天這起宗教協會群聚新增15例確診病例，其中新北市7例、台北市5例、高雄2例、台南1例，目前宗教協會聚餐唱歌群聚累計24例；若加上新北市新店設計師、房屋代銷職場群聚，累計染疫人數達到30人。

陳時中指出，另一名確診個案與高雄煉油廠、紅茶牛奶店群聚有關，染疫鋼鐵公司工程師（案19732）曾赴台南訪友，造成友人（案19862）確診，今天友人的兒子（案19949）也確診，所幸早已匡列隔離，2月14日採檢陰性，還在控制範圍內。

陳時中說，目前煉油廠除了3人確診外，其餘3000多人採檢都陰性，顯示煉油廠應該暫時穩住，要持續觀察。

陳時中表示，綜觀國內疫情，宗教協會群聚因參與者來自四面八方、職業各有不同，因此這起傳播鏈必須高度注意，目前地方政府積極匡列、速度也很快，希望儘速把疫情控制下來，除了這起傳播鏈，其餘傳播鏈都在收斂當中。（編輯：管中維）1110218