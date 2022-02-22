第24期疫苗2/23分流預約 2/28至3/6開打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北22日電）指揮中心今天宣布，23日起分流開放第24期COVID-19疫苗預約，將提供165萬劑第3劑疫苗，估646萬人符合接種資格，2月28日至3月6日開打。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中宣布，1922疫苗預約平台將於23日起，開放預約第24期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，這期同樣開放已完整接種2劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上的民眾接種第3劑疫苗，2月28日至3月6日開打。

莊人祥表示，第24期疫苗同樣按年齡層分流預約，55歲以上民眾23日上午10時開放預約，38歲至54歲自23日中午12時開放預約，18歲至37歲於23日下午2時起開放預約，預約至2月25日中午12時截止。

莊人祥指出，這次預估提供165萬劑COVID-19疫苗，包括1.6萬劑AZ疫苗、36萬劑BNT疫苗、120萬劑莫德納疫苗、7.2萬劑高端疫苗。

莊人祥表示，這次約有646萬人符合預約資格，民眾可於2月22日下午2時起至預約平台進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。

指揮中心指出，為提供民眾多元疫苗預約管道選擇，以加速提升民眾免疫保護力，1922公費疫苗預約平台持續於每週三上午10時至每週五中午12時，提供民眾預約下週疫苗接種。（編輯：張芷瑄）1110222