2/22本土增5例皆居家隔離陰轉陽 境外移入39例

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北22日電）中央流行疫情指揮中心公布，今天新增44例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中5例本土都是居家隔離採檢陰轉陽，境外移入39例，沒有新增死亡個案。（編輯：陳清芳）1110222

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案及39例境外移入（9例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為24例男性、15例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國及菲律賓（各6例）、香港（4例）、越南（3例）、荷蘭及泰國（各2例）、柬埔寨、奈及利亞、土耳其、巴西、孟加拉、中國、印尼、德國、日本、韓國、英國及加拿大（各1例）移入；另4例調查中。入境日介於去（2021）年12月20日至今（2022）年2月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,192,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,146,253例排除），其中20,100例確診，分別為4,654例境外移入，15,392例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）