新北防疫旅館護理師染Omicron 定序為BA.1病毒株

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北22日電）中央流行疫情指揮中心今天公布最新病毒定序，染疫新北加強版防疫旅館護理師定序為Omicron的BA.1病毒株，與目前本土疫情所染Omicron病毒定序都不同。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，指揮中心日前公布，新北市加強版防疫旅館有1名護理人員因定期採檢確診，感染源待釐清，這名護理師主要負責接待落地採檢陽性旅客入住，2月11日採檢陰性、18日採檢轉為陽性。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說明，據最新病毒基因定序結果，新北加強版防疫旅館護理師序列為Omicron的BA.1病毒株，是原來的Omicron病毒株，並不是媒體常提及的「Omicron的妹妹（BA.2）」。

羅一鈞進一步解釋，目前國內僅有高雄港、機場防疫人員、高雄港引水人和桃機航警為「Omicron的妹妹」的亞型變異株BA.2，其餘包含今天的加強版防疫旅館新北護理師，另有遠雄自貿區、亞東醫院、北市聯醫中興院區及仁愛院區、機場防疫計程車司機、宜蘭礁溪長榮、圓山房仲等都是Omicron的BA.1病毒株。

羅一鈞表示，新北護理師這支病毒株的序列也沒有在國內任何一起本土群聚發現過，為進一步釐清傳播途徑，衛生單位鎖定這名護理人員曾接待過的11名確診者（Ct值皆小於28），將展開病毒序列比對作業。

羅一鈞說，上述11名確診者中，有9人屬於高傳染力病例，曾與這名護理人員接觸的個案，分別來自印度、印尼、波蘭、宏都拉斯、泰國、馬來西亞及紐西蘭。相信等到序列比對出爐後，可以較清楚源頭，以利完成調查。

板橋家庭群聚監測至今天期滿，據統計，截至目前仍在監測中感染源待釐清傳播鏈剩7條，分別為新北設計師衍生宗教協會案、新北樹林電子廠移工群聚案、汐止手搖飲案、桃園日翊物流案、高雄煉油廠案、跨縣市家庭群聚案，及新北加強防疫旅館工作人員案。（編輯：陳政偉）1110222