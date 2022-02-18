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疫情14/300

北市補助匡列防疫旅館隔離者 2千多人申請逾千萬

2022/2/18 17:28
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（中央社記者陳怡璇、蕭博文台北18日電）台北市長柯文哲今天指出，被匡列進住防疫旅館隔離，北市府補助1晚新台幣2400元；確診而入住加強版防疫旅館免費。從去年9月起，逾2400人申請補助、共計1340萬元。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，柯文哲在會中表示，北市府從去年9月起，全額或部分補助民眾居家隔離費用。

柯文哲指出，若確診入住醫院、檢疫所、配有醫護的加強版防疫旅館，完全免費；經衛生局匡列須入住防疫旅館隔離的民眾，北市府每晚最多補助2400元。

柯文哲表示，已有逾2400人申請補助、金額達1340萬元，現在要思考追求清零的社會成本，因為除了旅館費用，被隔離期間無法上班的損失也要考量。

此外，台北市政府觀光傳播局以新聞稿提醒，從國外入境的民眾若需在防疫旅館居家檢疫，其補助為1天新台幣500元、最高7000元，這項補助只到2月28日，符合條件的民眾記得在檢疫結束後6個月內提出申請，別讓權益受損。（編輯：戴光育）1110218

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