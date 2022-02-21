台北新北高雄各增1防疫旅館群聚 累計14起事件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北21日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增3起防疫旅館群聚，分別來自台北、新北及高雄各1起，據統計，自去年12月起截至目前，國內已累計14起防疫旅館群聚事件。

今天新增3起防疫旅館群聚，其中1起須將境外移入個案改判為本土個案，發生於新北某家防疫旅館，這名需要改列為本土個案的病例為案18874，今年1月15日自中國返台，但透過定序後，發現病毒序列與防疫旅館同樓層隔壁房印度返台者相同，兩者Ct值低、病毒量高，研判為防疫旅館內群聚。

另外2起防疫旅館群聚都是本土疫情匡列隔離者，在防疫旅館內遭感染。指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中說明，與新增的台北某防疫旅館有關個案為案19340，是宜蘭礁溪長榮鳳凰飯店衍生出的新確診個案，為射飛鏢餐館人員，期滿採檢陽性。

陳時中說，由於案19340期滿採檢陽性，Ct值偏低，啟動病毒基因定序釐清傳播關聯性，進一步發現，案19340序列跟同樓層的點點補習班匡列隔離者（案19344）相同。因此，研判這1名因礁溪案匡列的隔離者，是防疫旅館中點點補習班案衍生個案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於新增的高雄防疫旅館群聚，就是高雄砂石場感染源釐清，據基因定序，疑為群聚首名感染者（案19530）衍生相關個案序列與高雄港相似，案19530可能是在防疫旅館被隔壁同在隔離的交通船司機父母傳染。

陳時中表示，據指揮中心統計，自去年12月起截至目前，國內已累計14起防疫旅館群聚事件，22例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案研判為防疫旅館群聚相關病例，其中多達20例境外移入個案改列本土病例。（編輯：謝雅竹）1110221