更多編輯台推薦新聞：
影片／柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝
運動

影片／柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

日德半導體材料大廠在台擴產 專家：台積電是誘因
產經

日德半導體材料大廠在台擴產 專家：台積電是誘因

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看
國際

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三立主持人李天怡遭搜索約談 進口動物涉浮報25萬美元
首頁 / 生活

台北新北高雄各增1防疫旅館群聚 累計14起事件

2022/2/21 15:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北21日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增3起防疫旅館群聚，分別來自台北、新北及高雄各1起，據統計，自去年12月起截至目前，國內已累計14起防疫旅館群聚事件。

今天新增3起防疫旅館群聚，其中1起須將境外移入個案改判為本土個案，發生於新北某家防疫旅館，這名需要改列為本土個案的病例為案18874，今年1月15日自中國返台，但透過定序後，發現病毒序列與防疫旅館同樓層隔壁房印度返台者相同，兩者Ct值低、病毒量高，研判為防疫旅館內群聚。

另外2起防疫旅館群聚都是本土疫情匡列隔離者，在防疫旅館內遭感染。指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中說明，與新增的台北某防疫旅館有關個案為案19340，是宜蘭礁溪長榮鳳凰飯店衍生出的新確診個案，為射飛鏢餐館人員，期滿採檢陽性。

陳時中說，由於案19340期滿採檢陽性，Ct值偏低，啟動病毒基因定序釐清傳播關聯性，進一步發現，案19340序列跟同樓層的點點補習班匡列隔離者（案19344）相同。因此，研判這1名因礁溪案匡列的隔離者，是防疫旅館中點點補習班案衍生個案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於新增的高雄防疫旅館群聚，就是高雄砂石場感染源釐清，據基因定序，疑為群聚首名感染者（案19530）衍生相關個案序列與高雄港相似，案19530可能是在防疫旅館被隔壁同在隔離的交通船司機父母傳染。

陳時中表示，據指揮中心統計，自去年12月起截至目前，國內已累計14起防疫旅館群聚事件，22例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案研判為防疫旅館群聚相關病例，其中多達20例境外移入個案改列本土病例。（編輯：謝雅竹）1110221

延伸閱讀
北市防疫旅館爆第4起群聚 隔間隙縫是否釀感染待查防疫旅館群聚頻傳 9人境外移入改列本土個案案17181檢疫期滿後確診 陳時中：對社區較無威脅
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族