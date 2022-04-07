輕症在宅照護將試辦 指揮中心：1.8萬台血氧機供調度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央流行疫情指揮中心預計下週將討論「輕症在宅照護」指引，擬由部分縣市先試辦。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北7日電）COVID-19輕症在宅照護將展開試辦，專家提醒籌備血氧機是關鍵，指揮中心今天表示，全台有1.8萬台血氧機可調度，且Omicron疫情下，集檢所未見「快樂缺氧」患者。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心預計下週將討論「輕症在宅照護」指引，擬由部分縣市先試辦，但外界卻擔憂去年5月本土大流行時，在加強版集中檢疫所或防疫旅館頻頻出現「快樂缺氧」死亡個案事件重演。

台大醫院院長吳明賢今天下午在指揮中心記者會中表示，媒體所謂「快樂缺氧」，就是無症狀缺氧，很難從症狀判斷，所以最好可透過血氧機監測。所幸Omicron變異株疫情之下，較少發現「快樂缺氧」，Omicron重症或死亡個案，主要都是本身已有慢性心肺病的長者，但上述對象也不是輕症在宅照護對象。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，現階段國內已有1.8萬台血氧機，主要是由指揮中心負責調度，其中3000台放在集中檢疫所，其他分配各縣市運用，未來若評估需求量上升，將會盡快增加採購。

羅一鈞也提到，據國內外數據觀察，Omicron染疫者出現「快樂缺氧」相當少見，這波Omicron疫情之下，國內集中檢疫所也尚未出現快樂缺氧需後送患者，坦言國內染疫人數較少，不能完全保證不會發生，所以相關監測確實也是規劃輕症在宅照護須注意指標。

針對啟動輕症在宅照護的每天逾1500人確診數據如何堆估，陳時中再次解釋，據指揮中心統計COVID-19醫療資源，收治重症及高風險者的全國專責及負壓病床總床數，再加上中央集中檢疫所空床數，及未來2週內達標的各縣市均應籌設加強版防疫旅館至少50間的空床，收治極限應為1.5萬多床。

陳時中說，若以確診隔離需10天計算，每天逾1500人確診，將會造成1.5萬多床集中收治確診者場所飽和，就必須開放輕症在宅照護。現階段隔離確診者承載量能仍足夠，將透過試辦調整與地方戶政、衛政、警政及醫療平台水平聯繫，最重要是社區溝通，新北市已表達試辦意願。（編輯：陳仁華）1110407