新北待中央敲定分流關鍵 可試辦輕症在宅照護

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新北市衛生局長陳潤秋（右）7日受訪表示，以泰山檢疫所隔離確診病患的小規模統計意義，在於這些隔離後持續沒有症狀的確診者，如在平常並未被匡列，因Ct值很低，仍有傳染力；相關數據也有助將來實施在宅照護時，後端醫藥量能整備參考、生活協助與足跡管理。左為新北市長侯友宜。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月7日

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北7日電）新北市副市長劉和然今天指出，目前各醫院遠距醫療壓力測試都在做，以打通後送醫院的綠色通道，等中央指引敲定輕症與無症狀的分流關鍵，新北即可試辦在宅照護。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會下午在市府舉行，衛生局長陳潤秋說明，這次三峽某國小老師確診衍生的專案採檢陽性個案數，有將近81%都是無症狀感染者。

連日新增病例以新北最多，依新北市統計，無症狀確診者經6天隔離後，仍有3成無症狀，並具有傳染力。將以此數據，作為推動COVID-19在宅照護的醫療整備，與落實電子圍籬足跡管控。

陳潤秋表示，統計4月1日至6日，三峽專案送到泰山集中檢疫中心隔離的87名確診者中，居隔6天後仍有27人是無症狀，佔了31%。其他，多是喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等輕微症狀，有4人為發燒症狀。

陳潤秋接受中央社記者訪問表示，根據泰山檢疫所隔離確診病患小規模統計，這些隔離後持續沒有症狀的確診者，如在平常並未被匡列，因Ct值很低，仍有傳染力，所以社區篩檢很重要。

陳潤秋說，原無症狀，後來發病者也是輕微症狀，沒有轉變為中重症；這些統計數據有助於將來實施在宅照護時後端醫藥量能的整備參考、生活協助與足跡管理。

她表示，無症狀者仍有傳染力，將來實施「在宅照護」會透過電子圍籬掌握確診者足跡，絕對不可以趴趴走；同時，以原有居家檢疫關懷中心的服務模式，服務在宅照護者生活與醫療所需。

陳潤秋說，新北有意願試辦在宅照護，且與中央流行疫情指揮中心的溝通管道暢通，已準備了2至3星期，也會將智慧照顧虛擬病房平台「新北iCare健康雲」1.0版升級為2.0版，以人工智慧科技解決人力問題。

陳潤秋表示，會依中央的指引設定在宅照護者對象，確診者除「新北iCare健康雲」監測生理數據，如有就醫需求也可透過7家中心責任醫院遠距離醫療系統看診，由醫院或社區藥局送藥。（編輯：方沛清）1110407