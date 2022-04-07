黃珊珊：贊成輕症在宅照護 樂意與中央合作

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）繼新北市政府表示願意試辦COVID-19輕症個案在宅照護，台北市副市長黃珊珊今天說，贊成輕症在宅照護，樂意與中央合作，儘早完成相關指引。

衛福部長陳時中今天上午表示，預計在下週指揮中心會議定案COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症在宅照護指引，並徵求地方政府的意願，先採縣市試辦形式。

黃珊珊下午在臉書發文指出，她贊成輕症在宅照護，但有許多細節需要思考，比如誰來確認居家環境是否妥當；誰來送餐、送藥、收垃圾、負責警政戶政聯繫等，市府樂意與中央合作，儘早完成相關指引。

黃珊珊說，台灣接下來一到兩個月將會達到傳染高峰，在中央給予其他指示前，市府最重要的工作是控制傳染速度、盡速阻斷傳染鏈，以及準備充足的醫療量能，管控確診人數不要一下子倍增。

她表示，到昨天為止，台北市居家隔離人數已達3535人，會在積極徵用防疫旅館的同時擴大篩檢量能，疫調以阻斷傳染鏈為優先，讓疫情擴散的速度盡可能地平緩，避免造成醫療量能巨大負荷。

黃珊珊呼籲，民眾若出現症狀就要進行快篩，確認是陰性再上班上課，且家中若有12到17歲的青少年還沒打滿兩劑疫苗，請家長盡速帶孩子去接種。（編輯：李亨山）1110407