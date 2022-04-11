行政院3駕駛確診 沈榮津PCR陰性居家隔離

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（中央社記者陳俊華台北11日電）行政院發言人羅秉成今天說，行政院共有3名駕駛人員確診，行政院副院長沈榮津、副秘書長何佩珊經PCR採檢後都是陰性、居家隔離中；其他密集接觸者共35人，目前快篩皆呈陰性。

羅秉成表示，行政院長蘇貞昌日常工作並未接觸這些確診的駕駛人員，為審慎起見，蘇貞昌今天上午前往醫院進行PCR，經採檢結果為陰性，目前身體狀況良好。

羅秉成透過媒體群組表示，行政院有一名駕駛人員10日自行到醫院採檢後，當天下午經通知為陽性。行政院接獲這名員工通報後，啟動自主應變防疫機制，立刻採檢該員工日常密切接觸者，經採檢後，另有2名駕駛人員也確診陽性。

羅秉成指出，確診者的密切接觸者，包括沈榮津、何佩珊，兩位首長接獲通知後都已居家隔離中，目前都無症狀，且經PCR採檢後都是陰性。兩位首長的隨扈、辦公室人員以及院內其他駕駛及清消人員等共35人，目前快篩皆呈陰性，進一步的疫調由衛生單位進行中。

他表示，行政院已在假日（9、10日）加強全院空間的消毒清潔工作，下午將針對餐廳等公共區域再次加強消毒清潔作業，並規劃下午在行政院內設置篩檢站，並已購置足量的快篩試劑，提供院內工作人員自行篩檢，若有症狀應立即就醫或進行PCR採檢。（編輯：謝佳珍）1110411