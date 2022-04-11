居家照護試運行 新北：對付Omicron最有效辦法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

因應國內COVID-19疫情升溫，新北市長侯友宜（右3）宣布在中央提供指引下，「居家照護計畫」自11日起試運行。中央社記者王鴻國攝 111年4月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北11日電）因應國內疫情升溫，新北市長侯友宜今天宣布在中央提供指引下，「居家照護計畫」今天起試運行，讓無症狀或輕症病患能在家中照護，這是邊境開放後對付Omicron最有效辦法。

侯友宜今天在亞東醫院院長邱冠明等人陪同下，舉行居家照護試運行記者會，分別由衛生局長陳潤秋及亞東醫院副院長林子玉等人簡報居家照護的內容。

侯友宜表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異病毒的傳播快與感染率高，但確診個案多達99%以上為輕症或無症狀，因此，在清零不可能下，以韓國為例，曾一天確診高達64萬例，為讓醫療量能不崩潰且能預防中重症及死亡的個案發生，就應先做好居家照護。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，中央在各縣市的居家照護計畫要愈快做愈好，在未來邊境開放前，政府要做最壞打算及最好準備，因為居家照護就是對付Omicron變異病毒最有效的辦法。

衛生局長陳潤秋說明表示，在接獲確診病例後會先分流評估送醫院或集中檢疫，其他符合居家照護者就會先由衛生所設定「iCare智能照護app」（虛擬病房2.0）及電子圍籬，啟動關懷中心並分送防疫包。

她表示，居家照護者透過智能量測設備數據監測結合燈號警示系統，讓責任醫院護理師能每日即時掌握居家照護個案健康狀況，若有不舒服就會打電話關懷或啟動遠距視訊關懷、視訊診療並開立處方簽。

她表示，新北市政府與新北藥師公會合作，責任醫院釋出處方簽給社區藥局調劑後，送藥到府，個案及家人都會獲29區關懷中心及提供生活支援，衛生局協同7大醫院依各自責任區給予健康照護，或是透過綠色通道後送醫院就醫。

衛生局表示，「居家照護計畫」，讓65歲以下、無懷孕或洗腎的無症狀或輕症個案可以在家照護，由7家責任醫院（亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院）做為29個行政區居家照護的責任醫院，肩負健康照護的重要工作。

市府表示，成立「居家照護關懷中心」並透過29個行政區設置區關懷中心執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等，照顧民眾在家生活大小事。（編輯：張銘坤）1110411

因應國內COVID-19疫情升溫，新北市衛生局長陳潤秋11日上午出席記者會，說明即日起試運行「居家照護計畫」的內容。中央社記者王鴻國攝 111年4月11日