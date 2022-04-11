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疫情1/300

4/11全台確診足跡 北市增百例兒童新樂園、星聚點及夜店入列

2022/4/11 15:01（4/11 20:05 更新）
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國內11日新增439例COVID-19本土病例，另新增1名只打1劑疫苗的30多歲女性中症個案。圖為民眾在台北市信義區香堤大道廣場戴口罩逛街。（中央社檔案照片）
國內11日新增439例COVID-19本土病例，另新增1名只打1劑疫苗的30多歲女性中症個案。圖為民眾在台北市信義區香堤大道廣場戴口罩逛街。（中央社檔案照片）
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（中央社網站11日電）國內今天新增439例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，其中以新北市145例最多、台北市100例次之、基隆市36例第3。另新增1名只打1劑疫苗的30多歲女性中症個案。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。

台北市

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新北市

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基隆市

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桃園市

（桃園市政府提供）
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苗栗縣

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台中市

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雲林縣

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嘉義市

（嘉義市政府提供）
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高雄市

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屏東縣

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宜蘭縣

（宜蘭縣政府提供）
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花蓮縣

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