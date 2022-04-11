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疫情4/300

疫情停課標準 教育部：積極研議中

2022/4/11 13:59（4/11 14:31 更新）
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近日本土案例增加，學校停課標準受關注，教育部次長蔡清華（圖）11日於立法院受訪表示，積極研議中，教育部會與中央流行疫情指揮中心根據病毒特性及區域情形做研議，也會與地方政府密切討論。中央社記者范正祥攝 111年4月11日
近日本土案例增加，學校停課標準受關注，教育部次長蔡清華（圖）11日於立法院受訪表示，積極研議中，教育部會與中央流行疫情指揮中心根據病毒特性及區域情形做研議，也會與地方政府密切討論。中央社記者范正祥攝 111年4月11日
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（中央社記者范正祥台北11日電）本土確診案例增加，學校停課標準受關注，教育部政務次長蔡清華今天表示，積極研議中，教育部會與中央流行疫情指揮中心根據病毒特性及整個區域情形做研議，也會與地方政府密切討論。

立法院教育及文化委員會今天審查國民教育法部分條文修正草案，蔡清華列席，他接受媒體聯訪回應因應疫情滾動調整研議校園停課標準一事時，做以上表示。

蔡清華指出，截至昨天晚間7時止，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全國累計有223所園校採全校或部分班級停課，其中包含幼兒園33所、國小83校、國中28校、高級中等學校32校及大專校院47校。

蔡清華說，教育部會與中央流行疫情指揮中心根據病毒特性及整個區域情形做研議，也會與地方政府密切討論，「我們會持續的來研議停課的標準，持續的放寬。」

被問到預計何時調整學校停課標準，蔡清華未指出具體時間，強調積極研議中。

另外，國立台北大學5日宣布因有1名學生染疫，全校預防性停課採線上授課至10日，後續雖有2學生連假期間在校外確診，但因無校內足跡，今天起仍恢復實體上課，引發學生在網路議論。對此，蔡清華表示，學校應該有做了最充分的考量。

教育部長潘文忠上週於立法院提及，教育部蒐集各方意見，也會與中央流行疫情指揮中心共同研商，希望在本週能夠對疫情的停課標準做出調整。他表示，疫情一直變動中，全國性的停課標準也因為現在疫情防治政策有必要滾動修正，讓學校有所依循，希望以最適切方式，兼顧學生受教權益，維護學生和教師的健康。（編輯：蘇志宗）1110411

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