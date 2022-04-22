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政院：123.5萬劑快篩試劑 24日前鋪貨至全國通路

2022/4/22 12:27（4/22 13:16 更新）
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政院官員22日表示，國內快篩試劑業者與進口快篩試劑預計24日將鋪貨共123.5萬劑至全國通路，盼稍微紓解市面需求。圖為國防部派駐人員協助業者將快篩試劑貼標。（讀者提供）中央社記者賴于榛傳真
政院官員22日表示，國內快篩試劑業者與進口快篩試劑預計24日將鋪貨共123.5萬劑至全國通路，盼稍微紓解市面需求。圖為國防部派駐人員協助業者將快篩試劑貼標。（讀者提供）中央社記者賴于榛傳真
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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院官員今天說，這兩天國內業者會陸續鋪貨35萬劑快篩試劑至全國通路，週末前再增加30萬；進口快篩試劑則由國防部派駐人員協助貼標中，預計24日前增加鋪貨58.5萬劑，一共123.5萬劑盼稍微紓解市面需求。

此外，進口部分，還有供應企業50萬劑、共同契約10萬劑快篩試劑準備投入市場，月底也預計會有1000多萬劑快篩試劑到貨，民眾不需要囤貨。

行政院長蘇貞昌昨天要求確保快篩試劑量足價穩，請行政院副院長沈榮津督導「快篩實名制」，讓政策盡快實施；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天則宣布，4月底將有亞培快篩試劑759萬劑，5月2日預計有羅氏快篩試劑約2100萬劑抵台。

官員對中央社表示，快篩實名制將在沈榮津督導下盡快實施，國防部也已陸續協助中，目前初步規劃，民眾一張健保卡每月限購一盒5劑的快篩試劑，價格應可壓在1劑新台幣100元左右。

官員表示，快篩實名制主要供應一般民眾需求，居家隔離者、居家照護者等需要使用的快篩試劑，依然會轉由地方政府提供。（編輯：蘇志宗）1110422

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