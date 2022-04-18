家用快篩實名制規劃1人買5劑 單價壓至百元

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衛福部長陳時中18日表示，家用快篩實名制盼5月初上路，價格方面努力壓低到每劑新台幣100元左右。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺台北18日電）衛福部長陳時中今天說，家用快篩實名制盼5月初上路，預計國產徵用3000萬劑、進口徵用1億劑，並規劃每人購買5劑，價格方面則努力壓低到每劑新台幣100元左右。

衛生福利部部長陳時中今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告，會前接受媒體聯訪表示，家用快篩實名制希望於5月初能盡快上路。

民進黨立委賴惠員質詢問及家用快篩實名制規劃，陳時中答詢時表示，可能朝著每人買5劑規劃，主要是因為包裝限制的關係。

陳時中說明，目前要請國產試劑廠商盡量滿足國內市場需要，原來共同供應平台契約尚未完成，就繼續完成，政府不會徵用；近期家用快篩實名制以進口試劑為主，國內未來4個月會徵用國產試劑約3090萬劑，進口則預計會到1億劑。

陳時中強調，若是到7月為止，相關計畫都能夠完成，這些快篩數量預計足夠，至於7、8月則另有採購計畫。

至於弱勢族群購買家用快篩是否有補助措施？陳時中說明，若是實名制的話，做法與過去買口罩一樣，並沒有相關的規劃。

賴惠員也問及，家用快篩實名制的快篩試劑是否有機會將價格壓到1劑100元，陳時中回覆，會盡量努力，「有這個可能性」。（編輯：陳清芳）1110418