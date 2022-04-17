陳時中估全台染疫率15% 縮短檢疫天數腳步不停

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國內17日新增1210例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，疫情持續延燒，民眾下午前往台北松山文創園區逛街，在人潮聚集的區域戴好口罩防疫。中央社記者裴禛攝 111年4月17日

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北17日電）COVID-19連日破千例，指揮中心指揮官陳時中今天說，推估台灣染疫率走向應該會與香港、紐西蘭類似，可能達15%，整體病例數恐突破百萬例，但縮短檢疫天數腳步不停。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數快速攀升，國內有專家推估，台灣染疫率可能高達20%至30%。陳時中日前曾坦言，本土確診累計破百萬例「不是完全不可能」，強調防疫重點將轉變為減災，強化疫苗、藥物及輕重症分流。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會再次表示，以台灣過去的防疫經驗來看，推估台灣染疫率應該會與香港、紐西蘭雷同，大約落在人口15%至16%，等於會超過300萬人，未來兩週是密切觀察期，須注意確診人數是否出現指數成長。

疫情升溫，持續縮短隔離天數是否方向不變，陳時中表示，縮短日期需要仰賴科學根據，「可能性當然是有的」，但依據國外經驗，縮短到7天比較普遍，但也有部分國家採取5天，將依據疫情適當調整，同時也會與專家討論。

陳時中說，近期連續3天新增本土個案突破千例，部分地方衛生單位仍積極追感染源，但案例愈多愈無法追感染源。未來輕症在家照護實行後，預防中重症的輝瑞口服藥，只要病人有需要時，就會用適當方式送到手上。

另外，本土疫情持續升溫，台北市長柯文哲日前呼籲，大敵當前，不要為一時選舉搞得全軍覆沒。被視為代表民進黨參選台北市長熱門人選的陳時中多次強調，保證現在沒在用選舉。但柯文哲今天說，很多事情大家心裡有數，「不談容易、不想才困難」。

對此，陳時中回應，以政務官而言，思考的是如何對社會好，以防疫指揮官而言，是如何把疫情控制住，不論是藥物準備、疫苗施打、輕重症分流，都是想確實將減災做好，「連想都不能，又不是以前在管思想犯，這樣也不太好」。（編輯：管中維）1110417