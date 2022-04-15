陳時中：不排除本土破百萬例 防疫減災朝強化疫苗藥物等3方向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北15日電）COVID-19病例數快速攀升，有媒體詢問本土確診是否可能累計破百萬例。陳時中表示，不是完全不可能，但強調防疫重點將轉變為減災，強化疫苗、藥物及輕重症分流。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，本土新增1209例確診病例，顯示疫情仍在發展當中，從各國經驗看來，台灣勢必要接受一波大規模染疫，才有可能平息。

有媒體詢問，本土確診個案累計是否有可能突破百萬例。陳時中說，這不是完全不可能，指揮中心雖會盡量控制住疫情規模，但也強調Omicron傳染力強、多為輕症，因此未來防疫重點不在於疫情規模大小，更重要的是做好「減災」，像是積極接種疫苗、藥物整備足夠並強化輕重症分流。

陳時中說，在藥物整備方面，昨天又有4100人份輝瑞口服藥抵台，預估下週還有1萬多人份，第2季累計還有30萬人份會到貨，這樣準備量應該足夠；輕重症分流方面，新北市已經開始居家照護，高雄市正在申請當中；疫苗施打的部分4月22日會再祭出新一波強化，未來也可能持續加嚴。

有媒體詢問，全台是否於下週起全面啟動輕症居家照護，陳時中說，目前要求各縣市擬定好居家照護計畫後向指揮中心申請，陸續通過後就可陸續實施，不會要求各縣市同時啟動。

有醫師質疑，居家照護為何不提供口服藥物，是否因藥物儲備不夠。陳時中說，口服藥物儲備量很夠，只不過口服藥主要提供給65歲以上或小於65歲但有慢性病的患者，與是否為居家照護無關，只要有需要就會由醫師評估給藥；據指揮中心統計，國內1萬3700多份藥物僅用了230人份，儲備量充足。

此外，另有媒體指出，傳出輝瑞藥廠願放棄口服抗病毒藥專利，台灣是否爭取生產。陳時中說，輝瑞放棄專利僅限於低收入國家，對中高收入國家並沒有這樣計畫。

陳時中說，除了藥物、醫療量能外，篩檢量能也是防疫重要準備的一環，近期因政府徵用居家快篩試劑，使得部分藥局存貨較少，但超商應該供應充足。（編輯：陳政偉）1110415