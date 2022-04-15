新竹縣新增15例確診 傳播鏈以校園群聚為首

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣15日電）新竹縣今天新增15例確診，縣政府指出，其中有8例為學生及幼兒，主要傳播鏈以校園群聚為首，再延伸至家庭傳播，疫調匡列工作持續進行中。

新竹縣政府發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天公布新竹縣新增15例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，其中9例為居隔期間或匡列採檢而確診，6例則是就醫或篩檢站採檢PCR（核酸檢測）確診。

新竹縣政府衛生局於稿中說明，今天新增15例確診者，年齡分布在4至45歲，6名男性、9名女性，Ct值在15.0至33.97之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主。

竹縣衛生局表示，確診者的地區分布為新豐鄉8例、竹北市4例、新埔鎮2例、湖口鄉1例，目前分別安排收治醫院或集中檢疫場所。

竹縣衛生局指出，新增15例中有8例為學生和幼兒，新竹縣主要傳播鏈以校園群聚為首，延伸至家庭傳播鏈為次，疫調匡列持續進行，相關足跡陸續完成消毒。

竹縣衛生局表示，相關足跡場所共13處，竹北市6處、湖口鄉6處、新豐鄉1處，已由環保局通知各地清潔人員陸續完成環境消毒。（編輯：李錫璋）1110415

（新竹縣政府提供）