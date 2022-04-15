4/15增10例中症 6人沒完整接種、2人僅40多歲

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北15日電）本土COVID-19病例單日新增1209例創新高，另新增10例中症個案，有6人沒完整接種，其中包括2例年僅40多歲個案，有1人曾使用氧氣鼻管治療，目前病況均穩定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布今天新增1209例本土病例，創下台灣疫情以來新高。

指揮中心指揮官陳時中表示，今天本土病例比前2天新增很多，所幸並未新增死亡個案，但有新增10例中症個案，今年1月以來本土累計6543例本土病例，其中6514例為輕症或無症狀、占99.56%，另有27人中症、占0.41%，重症2人、占0.03%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的10例中症個案年齡介於40歲至80歲，分別為6女、4男，僅2人打滿3劑疫苗、2人接種2劑、6人僅打1劑或完全沒打；10人都不須住加護病房，除1人已經解除隔離，其餘9人仍在住院中，病況算穩定。

羅一鈞指出，中症個案中有2例個案年僅40多歲，其中一名40多歲女性從未接種疫苗，有高血壓、糖尿病病史，X光檢查發現肺炎，血氧濃度一度低於94%，以瑞德西韋治療，已解除隔離；另一名40多歲男曾打過1劑疫苗，有慢性B型肝炎史，目前住院使用瑞德西韋治療。

羅一鈞說，另有2例個案沒有慢性病史，分別為打過1劑疫苗的50多歲男及打過3劑的60多歲男，2人血氧都低於94%、有肺炎並使用瑞德西韋，目前都在住院治療中。（編輯：陳政偉）1110415

（指揮中心提供）